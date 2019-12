Prefeito participa da primeira celebração religiosa do Conjunto Aluízio Campos

Foi realizada, no final da tarde desta quarta-feira (25) a Santa Missa de Natal, no Complexo Aluízio Campos, em Campina Grande. A primeira celebração no conjunto foi uma iniciativa da mais nova paróquia da cidade: São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima.

Acompanhado da esposa Micheline Rodrigues, o prefeito Romero Rodrigues participou da cerimônia, presidida pelo bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos e auxiliada pelo padre Rodolfo Figueiroa Lucena.

Como a Igreja Matriz está em fase final de construção, não sendo possível a realização de missas em seu interior, o pároco do Aluízio Campos e o bispo diocesano celebraram a missa na quadra da Escola Lourdes Ramalho.

Também prestigiaram a celebração os secretários Teles Albuquerque (Sejel), Tovar Correia Lima (Planejamento), Rodolfo Gaudêncio (Educação) e Carlos Dunga Júnior (Executivo de Planejamento), além do presidente do IPSEM, Antônio Hermano e a esposa, professora Isabel Veiga.

Para o bispo de Campina Grande, Dom Dulcênio Matos, a missa realizada no dia de Natal teve uma significação muito importante.

“Aqui colocamos no altar de Deus todos os que se empenharam para que este grande sonho de Campina Grande fosse concretizado, a exemplo do prefeito de nossa cidade, Romero Rodrigues”, afirmou, acrescentando que esta data ficará marcada como um “momento de muita fé, mas, sobretudo, de muita alegria para o povo católico”.

Por sua vez, o padre Rodolfo Lucena informou que o primeiro templo católico já deverá receber celebrações no final de fevereiro de 2020, mas isto não impede que novas missas acontecem já nas próximas semanas no Conjunto Aluízio Campos.