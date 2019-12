Prefeito nega sofrer pressão para definir candidatura em João Pessoa

Nessa segunda-feira (9), no ato de entrega da nova Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro de Cruz das Armas em João Pessoa, o prefeito Luciano Cartaxo (PV) afirmou que vai dialogar com os partidos aliados para a construção de uma candidatura não só para ganhar as eleições em 2020, mas também para governar bem a capital paraibana.

“A nossa prioridade de número 1 é exatamente essa: fazer o debate dentro do PV (Partido Verde), apresentar um nome e dialogar com os partidos aliados para construir uma chapa forte, competitiva e vitoriosa”, afirmou o prefeito. Com a candidatura, Cartaxo diz esperar a boa governança para a melhoria da vida da população.

Com o diálogo, o prefeito diz que tem por objetivo “preparar um nome capacitado não só para ganhar as eleições no próximo ano, mas para governar bem”, conseguindo, desta maneira, manter a “sensibilidade social” e apresentar ainda mais resultados para áreas que considera essenciais, como Educação, Saúde e Infraestrutura Urbana.

No entanto, a definição da candidatura só deve ocorrer no próximo ano. Questionado em entrevista se estaria sendo pressionado por aliados, respondeu: “Não existe pressão. Aqui a gente tem maturidade”. Ele diz que o foco, no momento, é “chegar a 31 de dezembro entregando obras e melhorando o serviço da nossa capital”.

A situação ficará mais complexa no ano que vem. À gestão, se somará o calendário eleitoral. “Em 2020, a gente vai manter o ritmo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, vamos também ter o foco no processo eleitoral”, quando, afirmou, vai buscar conseguir conciliar a gestão com as eleições: “Sem descuidar um minuto da cidade”, pontuou.