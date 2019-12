Prefeito de João Pessoa quer candidatura única entre aliados em 2020

“Não queremos fracionar o trabalho que foi feito pela cidade, mas trabalhar com um único nome que represente esse modelo de gestão implementado pelo PV”. Foi o que declarou o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, sobre a sucessão municipal nas eleições do próximo ano, em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (2).

Cartaxo insiste em dizer que o debate sobre o processo eleitoral só será iniciado no próximo ano, ou seja, a partir de janeiro quando será aberta a discussão com os partidos aliados que compõem a sua gestão sobre a chapa proporcional e também sobre o perfil de um nome que vai representar o Partido Verde.

“A nossa ideia é de unidade. Vamos apoiar um único candidato. Isso é uma coisa clara. A nossa concepção é que devemos ir à exaustão de um diálogo e no momento exato tenhamos uma decisão e que ela seja no sentido de que possamos ter uma candidatura forte, competitiva, que conheça esse modelo de gestão e tenha um projeto para o futuro da nossa cidade, que tenha capacidade de governança para que a cidade possa avançar cada vez mais no seu desenvolvimento e na qualidade de vida da população”, destacou.

Contudo, Cartaxo prefere que esse nome saia do PV, até porque é o partido que está nessa construção majoritária dentro da cidade. “Mas vamos fazer isso sem imposição, com um bom diálogo, com entendimento e mostrando a necessidade dessa unidade para que a cidade continue avançando para um futuro cada vez melhor”, declarou.

Conforme o prefeito, é importante que o candidato conheça o que está sendo feito na Capital, que tem transformado e gerado investimentos sem aumento de impostos.

“Tem que ser uma pessoa que esteja a par de todo esse projeto, que foi construído à base do diálogo, ouvindo a população e que tenha capacidade técnica de poder seguir adiante. Isso é fundamental para que a cidade não tenha nenhum prejuízo de novos investimentos que chegarão a partir de 2021, que nós vamos deixar pronto, a exemplo do Programa João Pessoa: Cidade Sustentável”, completou.