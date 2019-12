Prefeito de João Pessoa descarta aliança política com João Azevêdo

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), disse em entrevista concedida à imprensa nessa segunda-feira (9), que pretende, sim, ter uma aproximação institucional com o governador João Azevêdo, a qual ele acha fundamental para alavancar ainda mais a governança, mas descartou uma eventual possibilidade de uma aliança política para o processo eleitoral de 2020.

Segundo ele, o diálogo entre os poderes deve sempre existir e faz parte da obrigação dos gestores e que nunca se negou a dialogar com ninguém. “Agora, do ponto de vista político, a gente tem diferenças”, disse.

Conforme o prefeito, a ideia para a sucessão municipal é que o seu grupo possa otimizar os resultados apresentados da administração na cidade de João Pessoa, apresentando uma candidatura forte, para que o Partido Verde continue avançando cada vez em governança no sentido de melhorar a vida da população.

O prefeito tergiversa sobre o assunto eleição, afirmando sempre que esse tema só será discutido no início do próximo ano. Ao ser indagado pela imprensa, o prefeito mantém o foco no discurso administrativo e foge das questões políticas provocadas pela mídia.