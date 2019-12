Prefeito de CG anuncia auditor federal como novo Controlador Geral do Município

De Brasília, onde cumpre agenda administrativa desde a tarde dessa terça-feira, 10, o prefeito Romero Rodrigues anunciou hoje, 11, os dois principais nomes que comporão a Controladoria Geral do Município de Campina Grande: Ricardo Wagner Barros de Oliveira, auditor federal de Finanças e Controle será nomeado como o primeiro controlador-geral do município.

Já o auditor federal aposentado Laerte Dantas da Nóbrega foi escolhido e anunciado por Romero como o adjunto da pasta.

O anúncio oficial de Romero Rodrigues, através da Coordenadoria de Comunicação, foi feito após uma audiência do prefeito com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner de Campos Rosário.

Acompanhado da deputada federal Edna Henrique (PSDB), Romero entregou o ofício ao ministro solicitando a liberação de Ricardo Wagner para assumir o cargo na Prefeitura e ainda fez uma exposição detalhada sobre essa medida de seu governo.

Wagner Rosário não só atendeu de imediato o pedido formal da Prefeitura de Campina Grande, como elogiou Romero Rodrigues pela iniciativa de estruturar um órgão de Controladoria Geral com status de secretaria, dando todas as condições básicas para o pleno funcionamento da pasta.

De acordo com o prefeito, nos próximos dias, serão publicadas as nomeações de Ricardo Wagner e Laerte Dantas, com a posterior posse de ambos nos dois principais cargos da CGM de Campina Grande.