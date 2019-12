Prefeito de Campina Grande prestigia procissão de Nossa Senhora da Conceição

O prefeito Romero Rodrigues prestigiou, na tarde deste domingo, 8, a procissão em celebração à Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campina Grande.

O evento marcou o ápice da programação – que teve início no último dia 29 de novembro – de comemoração aos 250 anos da Igreja Matriz, que recebe o nome da santa.

Após sair do templo, por volta das 16h, a procissão foi encerrada numa missa campal no Parque do Povo.

Durante a caminhada, na qual foi muito cumprimentado pelos outros fiéis, Romero Rodrigues esteve acompanhado na procissão por dois auxiliares – o secretário Teles Alburqueque (Juventude, Esporte e Lazer) e o presidente Nelson Gomes Filho (Agência Municipal de Desenvolvimento), além de contar com a companhia, em boa parte do trecho, do juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior.

Em entrevista à imprensa, o prefeito campinense destacou a alegria por participar do momento histórico de celebração pelos dois séculos e meio da Igreja Matriz e por, mais uma vez, integrar um momento especial como a procissão da Nossa Senhora da Conceição. Na edição deste ano, o tema foi “Maria: Templo do Senhor, Refúgio da Humanidade”.