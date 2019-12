Prefeito de Campina Grande lamenta a morte prematura de arquiteto da Sesuma

O prefeito Romero Rodrigues lamentou profundamente, na manhã desta segunda-feira (2), durante entrevista na Rádio Correio FM, a morte prematura do arquiteto Gustavo Gurjão, de 34 anos, vítima de um infarto fulminante, nesse domingo (1). Gustavo fazia parte do corpo técnico da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande (Sesuma).

De acordo com Romero Rodrigues, Gustavo Gurjão foi um servidor exemplar, que colaborou com vários projetos da gestão, inclusive as praças recentemente entregues em vários bairros da cidade. A organização do canteiro do bairro Dinamérica, cujo projeto está orçado em R$ 20 milhões, também tem o talento do jovem arquiteto.

O prefeito revelou que tinha uma relação próxima com Gustavo Gurjão e a esposa do arquiteto. Recentemente, com Micheline Rodrigues, participou com eles de um encontro no Encontro de Casais com Cristo.

Inauguração adiada

Por conta da morte de Gustavo Gurjão, o prefeito decidiu adiar a inauguração, prevista para esta terça-feira, 3, da Praça Anderson Maravilha, no bairro de Santa Rosa.