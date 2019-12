Prefeito de Campina evita falar sobre eleição estadual

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), comentou as eleições municipais destacando que deseja conversar com seus aliados para o pleito do próximo ano.

Entretanto, durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o gestor não quis falar sobre a eleição estadual, que será realizada em 2022.

– Acho que tem que ser dado passo conforme o momento. O momento agora é dar passos em relação às eleições municipais. Não adianta pensar em 2022 quando nem sequer ainda decidiu sobre as eleições do próximo ano. No próximo ano é o primeiro batente dessa escada, que tem um percurso mais longo. Não vou decidir sobre eleição estadual e nem sobre eleição municipal sem conversar com meus aliados – disse.