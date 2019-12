Prefeito aciona mais uma decoração e quer consagrar Campina como o Natal do Nordeste

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 7 de dezembro de 2019 às 8:16.

A rua Maciel Pinheiro, uma das mais tradicionais do centro comercial de Campina Grande, ganhou na noite desta sexta-feira (6) um Túnel de Luz, atração inédita no Natal Iluminado da cidade, promovido pela Prefeitura. O túnel, integrado por 50 mil microlâmpadas, foi oficialmente lançado pelo prefeito Romero Rodrigues.

O evento, prestigiado por vários secretários, também foi marcado pela chegada do Papai Noel, queima de fogos, cantata natalina e muitas outras atrações que encantaram o público presente ao centro da cidade.

A programação foi iniciada no final da tarde, com a apresentação da Banda da Polícia Militar da Paraíba, vindo em seguida o Papai Noel, que desejou um feliz Natal a todos os campinenses e lembrou a todos o verdadeiro sentido da festa natalina. Logo depois, ocorreram os pronunciamentos das autoridades presentes.

De acordo com o prefeito, o Túnel de Luz é mais um atrativo para o Natal, visto por ele como a festa da família em que impera um clima de confraternização entre todos os campinenses. Além disso, avalia que a nova atração contribui decisivamente para estimular o comércio local, pois a cidade fica mais bonita e em clima de festa.

Além do prefeito discursaram a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; o representante da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande e da Câmara de Dirigentes Lojistas, Eliézio Bezerra, e o secretário municipal de Cultura, Joia Germano.

Outro ponto de destaque da noite foi a cantata natalina apresentada pelo Coral “Vozes do Cícero”, integrado por crianças da Escola Municipal Cícero Correia de Menezes, do Distrito de Galante. Este coral também já fez outras apresentações neste final de ano, a exemplo da sua participação na própria programação de abertura do Natal Iluminado 2019.