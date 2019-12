Prefeitável campinense segue dialogando sobre qual partido se filiará

O ex-deputado estadual e atual chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues, Bruno Cunha Lima, falou sobre as eleições municipais de 2020 e declarou que ainda está em análise sobre qual partido se filiará.

Em entrevista concedida à rádio Caturité, nessa quarta-feira, 11, o prefeitável afirmou que seguirá dialogando com a classe política para definir a sua filiação.

– A partir de agora é deflagrar o processo de diálogo, com o prefeito Romero, com a classe aliada, com as pessoas que pensam a cidade. Não dialogar apenas com a classe política, mas também com os empresários, com os trabalhadores, professores universitários, para desta forma tomar a decisão. Mas janeiro ainda não definirei esse assunto – afirmou.

O chefe de Gabinete do prefeito ainda sinalizou sobre quais partidos ele poderia se filiar.

– Pode ser o PSD. Já recebi esse convite do prefeito Romero, do presidente nacional, Gilberto Kassab, e a gente precisa analisar – ressaltou.