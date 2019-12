Prefeita de Monteiro: “Não temos como mensurar tamanho do prejuízo com incêndio”

Até pelo menos as 10h da noite de ontem (10), homens do Corpo de Bombeiros juntamente com moradores da localidade e funcionários das prefeituras de Monteiro, Camalaú, São Sebastião do Umbuzeiro e Sumé, estavam tentando conter as chamas que tomaram conta de parte dos sítios Pitombeira, Uruçu, Moconha e Poções, no município de Monteiro em fronteira com Camalaú.

O incêndio se iniciou na última segunda-feira, 9, e tomou grandes proporções devido ao clima e vegetação secos na localidade. As causas do sinistro ainda não foram esclarecidas pelo Corpo de Bombeiros, mas chama atenção devido ao fato de pelo menos outros cinco focos de incêndio terem sido registrados nos últimos 15 dias.

Durante entrevista à Rádio Serra Branca FM, a prefeita de Monteiro, Anna Lorena, comentou as ações que o município está realizando para que a queimada seja contida.

De acordo com ela, um acampamento para dar apoio aos bombeiros e voluntários foi montado na Unidade Básica de Saúde da Pitombeira. Ela afirmou que, até as 22h de ontem, as chamas continuavam intensas e teriam se agravado devido à ventania.

– Devido à ventania da noite, o fogo aumenta e começa a tomar outras proporções. Durante todo o dia o Corpo de Bombeiros tem dado o seu empenho, e a comunidade também está ajudando. Carros-pipa, máquinas de outros municípios, como Umbuzeiro, Sumé, estão vindo para ajudar também. Mais 12 homens do Corpo de Bombeiros de Campina Grande vieram para ajudar. O incêndio é de grandes proporções e está devastando grande área da comunidade rural e não temos condições de mensurar o tamanho do prejuízo – disse ela.

A prefeita ainda agradeceu a ajuda de todos os envolvidos e reivindicou do Governo do Estado uma base do Corpo de Bombeiros na cidade, ou pelo menos uma viatura permanente no município.