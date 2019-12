Prefeita afirma que prisão é uma experiência difícil, mas promete voltar mais forte

Ao contrário do amigo, o ex-gestor Ricardo Coutinho, que ao deixar a Penitenciária Média de Mangabeira, na noite desse sábado (21), não falou com os militantes do PSB, a prefeita do município de Conde, Márcia Lucena, ao ser libertada por força de um Habeas Corpus, discursou para um grupo de eleitores que a esperavam nas proximidades do Presídio Feminino Júlia Maranhão.

Ambos os políticos foram presos durante a sétima fase da Operação Calvário, que investigava desvio de recursos públicos do Estado.

Sob um palanque improvisado e com um megafone, Márcia Lucena, agradeceu o apoio de todos e em especial, do deputado federal, Gervásio Maia. Ela disse que contou cada minutos das horas em que perdeu a liberdade.

“Obrigada a todos e todas que estiveram atentos a essa experiência extremamente difícil, mas agora estamos aqui fora e, principalmente, para retomar o trabalho no Conde. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Vamos tocar pra frente, continuar retomando e construindo a dignidade, o respeito e a força do povo do Conde. Pra mim e o que tem mais de precioso em todo esse processo é que eu sei quem eu sou e o Conde não entra em risco e volta para o equilíbrio e se Deus quiser volta mais forte. A nossa missão precisa continuar”, destacou a prefeita sob a vibração dos presentes de: “Deixa a professora trabalhar”.

Márcia Lucena foi apontada por fazer parte do núcleo político do esquema criminoso e tida como uma das principais responsáveis pela estruturação das fraudes na Educação, quando secretária da pasta na gestão de Ricardo Coutinho.

Ela foi escolhida pelo ex-gestor para representar os interesses no Poder Executivo, conforme detalhes da decisão exarada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida.