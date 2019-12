Preço do panetone chega a variar mais de 250% em Campina Grande

Para contribuir com o poder de compra do campinense, o Procon Municipal realizou na quarta-feira, 11, uma pesquisa comparativa de preços dos produtos mais consumidos neste período do ano. Para dezembro de 2019, a Ceia Natalina tem um valor médio de R$ 465,64. Foram pesquisados os preços de 34 tipos de produtos em 11 estabelecimentos da cidade.

Um dos destaques foi o preço dos panetones de chocolate (de diferentes marcas), cuja diferença verificada foi de até 258%. Em seguida está o apresuntado. O quilo do produto pode apresentar uma variação de até 244%.

O preço do panetone de chocolate pode ser encontrado a preços que variam entre R$ 6,99 e R$ 24,99. O mais procurado, o panetone de frutas cristalizadas, obteve uma variação de aproximadamente 175%.

Já entre as carnes mais consumidas está o frango congelado. O quilo desse produto apresentou a maior variação (118%). E quem vai comprar o produto, nestes estabelecimentos, pode encontrá-lo a preços que vão de R$ 4,99 até R$ 10,90. O quilo do peru temperado pode chegar a R$ 19,99 e o chester R$ 18,98.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande reforça ao consumidor que continue com a prática da pesquisa.

“Se o consumidor fizer uma boa pesquisa pode economizar até R$ 82,69, nas compras de Natal, entre os estabelecimentos visitados. No entanto, reforçamos que olhem sempre a data de validade dos produtos, se possível à data impressa na embalagem. Recentemente um supermercado da cidade foi autuado pelo Procon porque estava sobrepondo a data de validade na embalagem de um produto vencido com uma etiqueta do próprio estabelecimento atestando que o produto estava válido e apto para consumo. Ou seja uma maquiagem de um produto alimentício vencido que pode trazer danos a saúde do consumidor”, alerta.

O Procon ressalta, que as variações de preços constatadas se referem ao período em que a coleta foi realizada. Os preços praticados podem ser diferentes, já que estão sujeitos a alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções.

A pesquisa completa está disponível no site do Procon Municipal, no endereço procon.campinagrande.pb.gov.br.

Link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-ceia-natalina/