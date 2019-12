“Precisamos ter mais responsabilidade com a própria saúde”, afirma gerente municipal

O gerente de Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, afirmou que as pessoas precisam ter mais responsabilidade com a própria saúde e procurar tomar as vacinas que são ofertadas pela rede municipal.

Ele explicou que as pessoas que não encontrarem vacinas disponíveis em um determinado posto de saúde podem se deslocar a qualquer outra unidade de saúde para receber a dose da vacina necessária.

Miguel declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que as vacinas salvam vidas, tendo em vista que protegem de doenças letais. Ele ainda comentou que não vê motivo para o não comparecimento aos centros de saúde – onde as vacinas estão concentradas – tendo em vista que campanhas são feitas de forma intensa nas mídias no sentido de convocar a população para ser imunizada.

– Nós temos uma rede de imunização em Campina Grande onde temos 110 equipes de saúde e não necessariamente temos sala de vacina em todas as 110. O indivíduo pode procurar qualquer unidade de saúde e tomar a vacina. No caso do sarampo, tivemos uma campanha de mais de três meses, então significa que as pessoas foram convocadas para tomar a vacina contra o sarampo no tempo certo, quando sua faixa etária estava disponível. Precisamos ter mais responsabilidade com a própria saúde – disse.