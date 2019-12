Pré-candidato à PMCG pelo PSL comenta desentendimento entre Julian e Bolsonaro

O pré-candidato à Prefeitura Municipal de Campina Grande Artur Bolinha (PSL), durante entrevista à rádio Correio FM nesta terça-feira (3), se posicionou referente ao desentendimento entre o deputado federal Julian Lemos e o presidente da República, Jair Bolsonaro.

De acordo com Bolinha, Julian, assim como todo o PSL, tem tido um comportamento no Congresso de lealdade ao presidente Bolsonaro, votando de acordo com a agenda do governo.

Em sua visão, o desentendimento pode ter partido devido a um “curto-circuito” entre o deputado e o filho do presidente. Na hora que precisou se posicionar, Bolsonaro optou pelo filho.

Ainda segundo o prefeitável, ele não acredita que tenha ocorrido nenhum estremecimento em decorrência de nada político, e sim algo de ordem pessoal e familiar.

Já em relação ao posicionamento do PSL referente ao governo Bolsonaro, Artur defendeu que o partido deve continuar apoiando o presidente nas votações.

“O que envolveu a eleição de todos que ali estão é o sentimento de mudança, o sentimento de combate à corrupção, combate aos privilégios, do Estado mínimo, de uma agenda conservadora. O que moveu todos que estão no PSL, o que aproximou todos de Bolsonaro, foram esses valores, a menos que o presidente amanhã mude e comece a agir de uma forma diferente”, finalizou.