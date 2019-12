Pré-candidata do Podemos ‘bate’ na Prefeitura de Campina Grande

Secretária estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal e agora anunciada como pré-candidata à prefeitura de Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos) disse, nesta sexta-feira (6), que a população “não suporta mais o que está acontecendo atualmente na nossa cidade”.

Exemplificou pontuando que atualmente 7.805 pessoas são contratadas como comissionadas por excepcional interesse público: “Isso representa um gasto de R$ 11 milhões na folha de pagamento do município. Algo extremamente lamentável e preocupante”.

“Enquanto isso, pessoas que estudam e se dedicam e não têm oportunidade de trabalho, porque simplesmente isso é usado como moeda de troca”, afirmou Ana Cláudia.

A secretária acusou ainda de ter ocorrido no município “a implantação de uma Orcrim, uma organização criminosa, tirando concretamente a comida da boca das nossas crianças”.

No dia 24 de julho, foi iniciada a Operação Famintos, através da qual é investigado um suposto esquema de desvios de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) geridos pela Prefeitura de Campina Grande.

Como solução, ela propôs a implantação de um Conselho de Transparência: “para que fatos como os que ocorreram e os que estão ocorrendo, sendo investigados pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, não venham a ocorrer”.

Além disso, criticou o atraso de obras: “São obras inacabadas, obras que recursos foram devolvidos porque não foram executadas”. Disse que caso ocorreu com creches, com o projeto de revitalização da feira central, com o canal da Ramadinha e com o canal de Bodocongó.

“A Vila Olímpica Plínio Lemos se encontra abandonada”, afirmou. E para Ana Cláudia o Sistema de Integração atualmente “funciona apenas como um grande ponto de ônibus”.

Sobre as eleições, comentou: “Eu lamentavelmente não tenho bola de cristal pra dizer quem vai vencer ou não as eleições. Agora o que eu posso dizer é que o resultado das últimas eleições foi um grande ensinamento”.

“O que nós temos para Campina Grande é um projeto sério,um projeto concreto. É um projeto de respeito à população, aos servidores públicos. Um projeto no qual possamos acolher nossas crianças e tenhamos medidas, iniciativas e ações voltadas para a juventude, para a melhor idade e para as mulheres”, explicou.

“O fomento ao emprego e ao investimento é o que a gente pensa para Campina Grande”, concluiu.