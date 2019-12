Pré-candidata à prefeita de CG, secretária afirma compromisso com a cidade

Ex-prefeito de Campina Grande e atual senador pela Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, não vai disputar o Executivo municipal nas eleições de 2020.

Foi o que afirmou, nesta sexta-feira (6), a secretária estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos), lançada hoje como pré-candidata pela aliança anunciada entre o Podemos com o PTB.

“Quanto à candidatura do senador Veneziano, ele já tinha pontuado em outros momentos que, havendo a necessidade e em seu nome sendo chamado – afinal de contas integramos um projeto político – ele estaria com seu nome à disposição, mas que diante do cenário que tem sido posto, o nome efetivamente será o de Ana Cláudia”, declarou.

O nome de Ana Cláudia como pré-candidata para a prefeitura de Campina Grande foi oficialmente anunciado nesta sexta-feira, 06, durante uma entrevista coletiva, ocorrida em João Pessoa, na qual se apresentou a aliança entre os partidos Podemos e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Na ocasião, Wilson Filho foi anunciado como pré-candidato da Capital.

Seu nome está no rol de pré-candidaturas pelo grupo de oposição ao prefeito Romero Rodrigues.

“Existem outros nomes, existem outros companheiros. Não é um projeto individual de Ana Cláudia. Não é um projeto individual de Wilson Filho (nome lançado pela mesma aliança em João Pessoa). Somos de grupo, e estamos conversando e consolidando um projeto”, frisou ela.

“O importante para Campina Grande é que Campina Grande tenha um representante que resgate a autoestima da cidade, que resgate o trabalho, que Campina Grande pare de figurar nas páginas policiais com organizações criminosas implantadas desde 2013 – onde integrantes da administração, inclusive secretários, foram presos, afastados das atribuições por determinação judicial”, lembrou.

De acordo com Ana Cláudia, a cidade tem que ser destaque pela atividade econômica.

“Campina tem que ser destaque pela sua economia, pela sua criatividade, pela força de trabalho do seu povo. É isso o que a gente espera: um projeto onde se respeite os servidores públicos, se cumpra os PCCRs (Plano de Cargo e Carreira), onde se realize concursos públicos e onde as obras sejam retomadas”.