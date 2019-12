Praia Limpa: Sudema lança edital para seleção de voluntários

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 8:30.

A Sudema lançou um edital para seleção de voluntários interessados em participar do Projeto Praia Limpa Verão Rico. Os selecionados irão atuar em ações de educação ambiental e conscientização quanto ao descarte correto de resíduos.

As atividades ocorrerão em praias localizadas nas Unidades de Conservação sob gestão do Governo do Estado.

Os interessados poderão enviar currículo até o dia 5 de dezembro para o e-mail [email protected]. A lista dos aprovados nessa primeira etapa será disponibilizada no site da Sudema no dia 7 de dezembro.

Os selecionados passarão por uma entrevista no dia 9 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro. Toda a equipe de voluntários passará por uma capacitação e iniciará as atividades em 20 de dezembro.

O projeto terá duração de seis meses. Ao final, os participantes receberão certificados de conclusão do serviço de voluntariado. Para maiores informações, consulte edital no link: http://sudema.pb.gov.br/consultas/downloads/projeto-praia-limpa-2019-1.pdf/@@download/file/PROJETO%20PRAIA%20LIMPA%202019.1.pdf