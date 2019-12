Praça da Independência recebe espetáculo infantil Bendito Fruto

O AnimaCentro apresenta o espetáculo Bendito Fruto, da Trupe Sanhauá, nesta domingo (22), na Praça da Independência. O AnimaCentro é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). O evento é gratuito e começa às 16h.

O espetáculo Bendito Fruto conta a história de uma trupe de artistas mambembes que viaja pelos confins do mundo levando na bagagem arte e alegria. Ao chegar às terras Tabajaras são surpreendidos por uma muralha e um guardião e, para atravessá-la, os artistas precisam convencê-lo contando uma surpreendente história.

A trupe conta com os artistas Cely Farias, Helena Longo, Márcio de Paula, Rafael Guedes e Thardelly lima.

AnimaCentro – Com o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, o projeto traz espetáculos de dança, teatro, música e exposições para lugares públicos no Centro da Capital. Para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e dá destaque ao Centro Histórico.

O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.

Serviço:

Trupe Sanhauá – Bendito Fruto

Dia: 22.12

Hora: 16h

Local: Praça da Independência

Entrada gratuita