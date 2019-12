Praça da Independência recebe Encontro Nordestino de Palhaços neste domingo

O AnimaCentro, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da sua Fundação Cultural (Funjope), recebe neste domingo (8), na Praça da Independência, o Encontro Nordestino de Palhaços com uma programação especial. O evento começa às 16h e é gratuito.

A primeira apresentação será da Tropa Trupe com o esanimapetáculo Sancho Pança – o Fiel Escudeiro, com direção de Walter Velázquez. Nele, conhecemos o palhaço Piruá, que está internado em um manicômio por jurar ser Sancho Pança, o fiel escudeiro de Dom Quixote de La Mancha. Piruá tem certeza que o personagem, criado há mais de 400 anos, virá lhe resgatar.

Em seguida, a Praça recebe o palhaço Arrepio, interpretado pelo ator paraibano Joelton Barros. O espetáculo contará com vários números circenses e magia para encantar crianças e adultos.

Encontro Nordestino de Palhaços – Acontece entre os dias 7 e 15 de dezembro e visa promover a arte da palhaçaria, disseminando essa linguagem artística não só para o público local, mas também aos turistas e aos demais interessados de outras regiões.

AnimaCentro – é um projeto que oferece programação gratuita e têm o objetivo de fortalecer as artes cênicas, de valorizar os artistas regionais e os espaços históricos revitalizados da cidade. Aberto para o público de todas as idades, a programação conta com espetáculos de dança, teatro, música e exposições em pontos do Centro da Capital.

