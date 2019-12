Policial relata em livro a história do presídio do Monte Santo

O policial civil Saulo Nunes vai lançar um livro sobre o presídio do Monte Santo, em Campina Grande. Ele, que é jornalista por formação e atuou como agente penitenciário do local, conta detalhes desde a fundação da cadeia até assuntos mais recentes, além das prisões, rebeliões, fugas, resgates.

O lançamento ocorre no dia 11 de dezembro no Museu dos Três Pandeiros, no Açude Velho e, de acordo com o autor, a ideia do livro surgiu assim que ele assumiu o cargo de agente penitenciário, após passar em concurso público.

– Sou jornalista por formação e ingressei no presídio Monte Santo com um olhar jornalístico. Quando entrei lá, me deparei com um certo impacto de uma realidade conhecida por poucas pessoas. O mundo prisional é muito fechado, é uma verdadeira cidade à parte da qual estamos acostumados. Então esse impacto me motivou a escrever o livro – disse em entrevista à Rádio Campina FM.

O livro contém 195 páginas e demorou dois anos para ser escrito.

Ainda não há local fixo para a venda, mas a compra pode ser realizada diretamente nas redes sociais do autor.

– A obra fala da história do presídio e de como ele surgiu. Trechos contados por agentes penitenciários mais antigos que vivenciaram rebeliões, fugas, resgates, ações que resultaram em mortes. O livro é bem dinâmico e, quem adquirir, vai se sentir dentro do presídio Monte Santo e saber como um agente prisional trabalha naquela unidade – contou.