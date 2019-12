Polícia prende suspeito de causar acidente que matou comerciante em João Pessoa

Em menos de quatro dias de investigação, a Polícia Civil conseguiu localizar o homem apontado como responsável pelo acidente que matou um comerciante no último sábado (30) em João Pessoa.

Adriano Francisco da Silva, de 37 anos, foi encontrado por equipes da Delegacia de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa (DCCPES/JP), no bairro de Geisel, nesta quarta-feira (4).

Ele estava a bordo do carro Fox Cross, prata, de Placas MON 8828, que colidiu com a moto conduzida por Ednaldo Luciano Martins, de 49 anos.

Com o impacto, o motociclista teve morte imediata. O acidente ocorreu por volta das 6 horas do último sábado (30) no bairro do Rangel.

Segundo o delegado Carlos Othon, da DCCPes/JP, as investigações começaram assim que a Polícia tomou conhecimento do acidente.

“Nossas equipes descobriram que o carro estava escondido em uma casa no bairro de Mangabeira. O veículo estava com as marcas da colisão e, para não ser reconhecido por vizinhos, estava ocultado por lonas”, afirmou o delegado.

O carro foi apreendido e conduzido para a Central de Polícia para ser periciado. Em seguida, os policiais iniciaram diligências e localizaram Adriano. Ele foi conduzido à delegacia para ser interrogado.

Ao delegado, Adriano alegou que não viu a sinalização do local onde aconteceu o acidente e não socorreu o ferido por temer represálias. Mas as alegações não convenceram o delegado.

“Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima porque não é habilitado para dirigir. Não respeitou a sinalização e cometeu um gravíssimo crime, que resultou na morte de uma pessoa”, declarou Othon.

Após ser ouvido, o suspeito foi liberado, mas vai continuar respondendo processo.

“O crime está elucidado. Vamos encaminhar o inquérito para Delegacia de Acidentes de Veículos para ser concluído e levado para a Justiça”, acrescentou o delegado.