Polícia prende em João Pessoa suspeito de 14 assassinatos na Paraíba

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira (12), um suspeito de cometer pelo menos 14 assassinatos na Paraíba. A prisão do acusado, que tem 24 anos, foi realizada após uma denúncia de que ele estaria ameaçando moradores com uma arma, no bairro do Valentina, na zona sul de João Pessoa.

As equipes da Força Tática do 5º Batalhão montaram um cerco na rua Francisco Barbosa Sobrinho e conseguiram surpreender o acusado.

A arma que estaria sendo usada nas ameaças e intimidações foi encontrada pela PM dentro de uma almofada, na sala da casa onde o suspeito estava morando. Era um revólver com quatro munições e que estava com a numeração raspada.

Os 14 homicídios aos quais ele responde foram registrados na região de Sapé, mas o acusado também já foi preso com drogas em Pernambuco. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, no Geisel.