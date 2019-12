Polícia Militar recaptura foragido do sistema prisional em João Pessoa

A Polícia Militar recapturou mais um foragido do sistema prisional, na tarde desta quinta-feira (12), durante as ações da Operação Pôr do Sol.

O acusado, que respondia pelo crime de roubo, foi localizado pelos policiais do 1º Batalhão, que intensificavam as ações ostensivas e preventivas no bairro do Varadouro, região do centro de João Pessoa.

O homem, que tem 27 anos de idade, estava foragido da Penitenciária de Segurança Média desde o mês passado, e foi abordado pelos policiais após apresentar comportamento suspeito com a presença da PM na região.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

OPERAÇÃO – Nesta tarde, a Polícia Militar intensifica as ações preventivas com a Operação Pôr do Sol em toda a Paraíba, visando o combate aos crimes patrimoniais e contra a vida, em cerca de 88 municípios que integram a região metropolitana de João Pessoa, Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão.

Além do policiamento a pé em pontos-chaves, são empregadas 302 viaturas, como carros e motos. As ações seguem orientação dos setores de Inteligência e Estatística da corporação.