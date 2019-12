Polícia Militar captura foragidos da Justiça no Sertão

A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça, acusados de vários crimes na região do Sertão da Paraíba. As prisões aconteceram no fim da manhã desta quarta-feira (18), na cidade de Sousa.

Na ação mais recente, por volta das 12h, um homem de 28 anos de idade, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal, foi localizado no bairro Angelim, nas proximidades de um Posto de Saúde.

Policiais militares do 14 º Batalhão fizeram a prisão a partir das orientações da Coordenadoria de Inteligência (COInt).

Já por volta das 10h, um homem de 55 anos foragido da Justiça foi localizado no bairro Guanabara e preso pela PM.

Contra o acusado havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Mista de Sousa, onde ele responde pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e adulteração veicular.

Os dois homens presos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil da cidade, para os procedimentos legais cabíveis.