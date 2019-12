Polícia informa detalhes sobre homicídio ocorrido nesta sexta em Campina Grande

O tenente-coronel da Polícia Militar Francimar Vieira falou sobre o corpo encontrado sem vida nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 20, ao lado do Parque da Criança.

Francimar destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a vítima morreu com um disparo de arma de fogo na cabeça.

– O fato, pelo estado do corpo, deve ter acontecido pela madrugada. Sabemos que é um preso do semiaberto, está com uma tornozeleira eletrônica em uma das pernas. Tudo indica que o fato deve ter acontecido durante a madrugada. Só tomamos conhecimento agora no início da manhã. Estamos aguardando a perícia para ver se conseguimos alguma identificação – disse.