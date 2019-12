Polícia detém suspeitos por porte ilegal de armas em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 10:03.

A Polícia Militar deteve dois suspeitos e apreendeu duas armas de fogo, durante ações que ocorreram na noite desse sábado (30), em João Pessoa.

Policiais da Força Regional estavam em rondas no bairro de Mangabeira quando visualizaram um homem em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrado um revólver, calibre 38, com a numeração raspada e munições intactas. O homem, de 18 anos, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

Já no bairro Gervásio Maia, policiais do BEPMotos realizavam rondas na comunidade, quando se depararam com alguns indivíduos em atitude suspeita.

Na aproximação dos policiais, um dos suspeitos tentou se desfazer da arma, porém sem sucesso. Na abordagem foi encontrada uma arma de fogo, um revólver, calibre 38, com seis munições intactas. O adolescente, de 15 anos, foi apreendido e levado para a delegacia especializada.