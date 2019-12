Polícia apreende drogas e arma e fecha mais um ponto de tráfico em Patos

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 22 de dezembro de 2019 às 8:07.

A ação dos policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na desarticulação de mais um ponto de venda de drogas, neste sábado (21), na cidade de Patos, no Sertão da Paraíba.

Desta vez, as equipes da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) apreenderam quase um quilo de crack, 42 porções de maconha, dinheiro, material para embalar drogas e uma espingarda, durante incursão realizada na Travessa Euclides Gouveia, localidade conhecida como “beco da cola”, no bairro São Sebastião.

Na ação, a PM flagrou uma jovem de 19 anos vendendo drogas para um adolescente de 17 anos. Ao perceberem a presença dos policiais, os dois entraram na casa que servia como ponto de comercialização de entorpecentes.

A acusada ainda chegou a tentar esconder parte das drogas na gaveta de um móvel que ficava na sala da residência. A outra parte estava junta com a arma, em cima do telhado de uma casa abandonada, que vizinha à residência.

O material apreendido, a acusada de tráfico e o adolescente foram levados para a delegacia de Polícia Civil, em Patos. Uma outra mulher, que estava na casa e conseguiu fugir, já foi identificada e segue sendo procurada.