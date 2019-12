Polícia apreende arma e drogas com acusado de homicídio em Santa Rita

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 21 de dezembro de 2019 às 10:38.

A Polícia Militar apreendeu um revólver, mais de 30 papelotes de maconha e uma balança de precisão durante incursão realizada, na noite dessa sexta-feira (20), no bairro Alto das Populares, em Santa Rita. O material estava com um acusado de 18 anos, que já responde por homicídio e estaria atuando no tráfico de drogas da localidade.

Os policiais da Força Tática do 7º Batalhão chegaram até o suspeito através de denúncias, que trouxeram detalhes sobre a atuação dele no comércio de drogas da comunidade.

Durante a entrada da PM, o acusado chegou a atirar contra os policiais para tentar escapar, mas houve reação imediata e ele acabou preso em flagrante com as drogas e a arma.

O preso foi apresentado na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

CASAL PRESO NA CAPITAL

As ações da Operação Verão já começaram e, nessa sexta-feira (20), um casal foi preso pela Polícia Militar, na orla de João Pessoa, suspeito de roubo. A dupla assaltou uma mulher, que teve a bolsa levada no bairro do Cabo Branco.

Policiais militares da Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur) iniciaram as diligências e conseguiram deter a dupla, no mesmo bairro.

O homem de 27 anos de idade e a mulher de 34 foram presos e encontrados com a bolsa da vítima, que reconheceu o casal como autor do assalto. A dupla foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi autuada por roubo.