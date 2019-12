Polícia apreende 550 caixas de cigarro ilegal após tombamento de caminhão

Cerca de 550 caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidas, após o tombamento de um caminhão na PB-251, em São Mamede, município do Sertão da Paraíba.

De acordo com informações, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela Polícia Civil (PC), que identificou o caminhão após o acidente.

A PM, por sua vez, foi informada ao chegar no local, que o motorista do veículo estaria com atitudes suspeitas e, logo, não permaneceu no local.

O veículo transportava também sacos com cascas de arroz, no entanto, aparentemente, eram somente para esconder a carga ilegal de 550 caixas de cigarro.

Após apreensão, os produtos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, em Patos, também no Sertão do Estado.