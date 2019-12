Poder Executivo enviará à Câmara de Campina projeto de reforma da previdência

Além da reforma do regime da previdência dos servidores estaduais, que foi enviado para a Assembleia Legislativa da Paraíba pelo governo do estado, o procurador de Campina Grande, José Fernandes Mariz, anunciou que o Poder Executivo estará enviando nesta quinta-feira (19) à Câmara Municipal um projeto de lei para a reforma da previdência municipal.

Está previsto um aumento na alíquota de contribuição para a previdência de 11% para 14% dos salários.

Durante entrevista condida a uma emissora de rádio local, Mariz explicou que é necessário o município obedecer a Emenda Constitucional nº103/2019 para que tenha o Certificado de Regularidade Previdenciária que pode resultar, se não houver a reforma, impedimento na liberação de verbas do governo Federal para a cidade.

– Setores da Procuradoria Geral do município minutou um projeto de lei em comando ao artigo 11 da Emenda Constitucional nº 103/19. Deixando bastante evidente que essa emenda constitucional impõe que os municípios e estados da federação obedeçam esses índices sob pena de não receber o Certificado de Regularidade com a Previdência Social. Se o município não cumprir com essas exigências, a Constituição Federal manda que o INSS em qualquer tipo de pedido por estados e municípios negue o Certificado de Registro de Regularidade Fiscal junto a Previdência Geral- explicou o procurador.