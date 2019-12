PMJP promove evento de inclusão à pessoa com deficiência

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), promoveu, neste domingo (01), no Parque da Lagoa, uma ação em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Com o objetivo de conscientizar e informar a população sobre maneiras de facilitar o dia a dia da pessoa com deficiência, o evento contou com oficina de construção de cadeira de banho adaptada, teatrinho de fantoche, estimulação de desenvolvimento motor, oficina de shantala, orientação nutricional, apresentação de canto dos usuários do Centro Dia Adulto e apresentação das oficinas de musicalização realizada pelo Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD).

“A Sedes deu mais um passo na inclusão da pessoa com deficiência. Já tivemos vários avanços na cidade como o Centro Dia, Centro de Referência e Centro de Microcefalia e agora, queremos que o Parque da Lagoa seja mais um lugar onde todos possam usufruir”, afirmou Diego Tavares, secretário de Desenvolvimento Social.

O evento é uma parceria com a Faculdade Uninassau, que trouxe para Lagoa o projeto ‘Bike sem barreiras’, que visa promover a inclusão social por meio de bicicletas acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Todos os domingos, das 8h às 12h, as bicicletas adaptadas estarão disponíveis às pessoas com todos os tipos de deficiência no Parque.

Isael Rodrigues, fisioterapeuta voluntário, explicou que o projeto, desde que surgiu, tem ajudado muito aos pacientes:

“Não é só a parte física que melhora, poder usufruir desse lazer traz muita alegria para eles”. Isso se confirma com o aposentado seu José Wanderley de 64 anos, que participa do projeto. Com uma sequela de AVC há 3 anos, seu José experimentou pela primeira vez andar numa bicicleta adaptada e adorou: “É bom demais! Eu estava parado, mas agora faço uma atividade física, é bom pra mim”, disse.

Essa parceria entre secretaria e projetos sociais é uma via importante para que mais pessoas com deficiência possam estar inseridas socialmente. O município já possui uma rede de assistência à essas pessoas, através dos centros de referência, ônibus acessíveis e muito mais; eventos como esse ajudam a expandir essa rede ainda mais.

Neide Maria Barbosa, resolveu levar o neto para o evento para que ele pudesse andar de bicicleta. Ele tem 23, tem retardo mental moderado e começou a frequentar o Centro Dia esse ano.

Desde então ela conta que viu uma grande melhora no seu neto. “Quando ele começou a ir para psicóloga no centro, ele melhorou muito. Tem mais paciência, fica menos irritado, desenha, pinta. Trouxe ele hoje para aproveitar o dia, andar de bicicleta e se divertir”, finalizou.