PMJP promove encontro para falar sobre prevenção e tratamento de ISTs e HIV/AIDS

Rosangela foi infectada aos 17 anos de idade pelo companheiro da época. Hoje aos 38 ela faz questão de falar sobre ser HIV positivo, conscientizar a população sobre a doença e buscar cada vez mais quebrar os preconceitos.

Para Rosangela e outras 20 mulheres que vivem com o vírus do HIV, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da seção de IST/AIDS e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), realizou na manhã desta segunda-feira (02) o ‘Encontro com as Cidadãs Positivas: coração, mente e copo em sintonia com a saúde’.

Durante o Encontro foram apresentados os serviços do SAE/CTA e da rede municipal de saúde para assistência às pessoas que vivem com o HIV/AIDS; uma roda de conversa entre usuárias e serviço para troca de experiências e vivencias, além da oferta de cuidados às mulheres com as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) de auricoloterapia e reiki.

“Esse é um momento de conscientizar sobre nosso serviço para a assistência e acolhimento a essas mulheres, uma vez que estamos aqui não apenas para diagnosticar, mas também e principalmente para cuidar delas”, comenta a assessora técnica da seção de IST/AIDS e Hepatites Virais da SMS, Maria Coeli do Rêgo Barros.

Para Rosângela a manhã foi de partilha para encorajar as pacientes a lutar contra o preconceito e garantir a inserção social.

“Descobrir que tem AIDS não é fácil. Vivo com a doença há 21 anos e são muitas lutas que enfrento desde então, seja o preconceito que muitas vezes vem de dentro de casa, onde deveria existir um suporte maior, um olhar torto muitas vezes dentro do próprio serviço de saúde, e encontrar pessoas que vivem na mesma situação que a sua é fundamental para que a gente passe a se sentir bem com a gente mesma e falar sempre é a melhor situação, por isso eu falo e mostro minha cara, pois quero quebrar os preconceitos que ainda existem hoje e conscientizar cada vez mais pessoas”, comenta Rosângela.

Dados – De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), na Paraíba, entre os anos de 2017 e 2018 foram diagnosticados 1.282 novos casos de HIV. Em 2019, 78,6% dos casos novos da doença são mulheres infectadas.

Serviço – A SMS oferece diariamente aos usuários o serviço de testagem rápida para HIV/AIDS e outras IST como sífilis, e hepatites B e C.

Além das unidades de saúde da família, o serviço também é realizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que está localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

No Centro, antes de realizar o exame, o paciente é avaliado e recebe informações sobre a importância para medidas preventivas das IST.

Em seguida, é coletada uma amostra sanguínea do paciente e o resultado do exame sai em 30 minutos.

“A notícia de que você foi infectado e tem AIDS desnorteia muitas pessoas e ter um serviço que acolhe, orienta sem preconceitos e ainda oferta vários atendimentos e cuidados de forma discreta, rápida e prática é fundamental para todos nós e é o que encontramos no SAE/CTA, bem diferente de outros serviços que se dispõem a atender quem tem AIDS”, elogia Rosângela.

Dezembro Vermelho – A Campanha Dezembro Vermelho tem o objetivo de chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas com HIV/AIDS.

No dia 1º de dezembro, vários países comemoram o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

Essa data foi instituída como forma de despertar a necessidade da prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e órgãos públicos.

Confira a programação do Dezembro Vermelho:

03.12 – Dia “D” do Instituto Cândida Vargas

Local: Instituto Cândido Vargas

Horário: das 8h às 14h

03.12 – Dia “D” do SAE/CTA

Local: Policlínica Municipal de Jaguaribe

Horário: 7h30 às 12h

04.12 – Apresentação da Campanha do ‘Dezembro Vermelho’: Conquistas e Desafios da Política de IST/AIDS.

Local: Auditório da Estação das Artes – Altiplano.

Horário: 14h

06.12 – Dia “D” Distrito Sanitário II

Local: Feira Livre do Grotão

Horário: Manhã

13.12 – Ação Itinerante de Prevenção, Testagem e Local

Local: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: 8h30 às 12h.