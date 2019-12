PMJP entrega Espaço Extremotec e apresenta plataforma Banco de Oportunidades

Um espaço estruturado especialmente para potencializar e ampliar o ecossistema tecnológico da Capital. Assim é o Espaço Extremotec, entregue na tarde desta quinta-feira (19) pelo prefeito Luciano Cartaxo.

Na ocasião também foi apresentado o projeto Banco de Oportunidades. O novo espaço fica localizado na Rua Diógenes Chianca, 955, no bairro de Água Fria.

O local é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secitec, e do Polo Tecnológico Extremo Oriental das Américas (Extremotec).

“Nossa gestão tem feito um grande esforço para ampliar e fortalecer o setor tecnológico de nossa Capital e esse é mais um passo importante nesse sentido. A gestão municipal atua hoje em todos os pontos desta cadeia, desde a qualificação até o incentivo às empresas”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

O Polo de Tecnologia já possui 65 empresas filiadas, sendo mais de 30 multinacionais, que poderão usufruir do ambiente. O Espaço Extremotec possui 10.170 m² de área, com ambientes para coworking, sala de reuniões, auditório, relaxamento e estrutura para eventos de grande porte ao ar livre para feiras e eventos de tecnologia promovidos por entidades filiadas.

Essa é mais uma ação da PMJP no intuito de fortalecer o Polo Tecnológico. O empreendimento foi possível inicialmente com a resolução da alíquota do ISS de 5% para 2%, atraindo novas empresas do setor de Tecnologia da Informação para a capital paraibana.

“Com isso estamos gerando emprego, renda e movimentando a economia da Capital”, explicou o prefeito.

Banco de Oportunidades – O evento ainda foi momento para a apresentação da plataforma do Banco de Oportunidades. Trata-se de um espaço online que promove o contato entre as empresas do Extremotec e os alunos que concluíram cursos na área de tecnologia oferecidos pela Secitec.

“As empresas se inscrevem e com isso passam a ter acesso às informações, podendo encontrar profissionais com o seu perfil. Com isso, estamos qualificando as pessoas e fazendo a ponte para que cheguem ao mercado de trabalho”, explicou o secretário Durval Ferreira. A plataforma está disponível no endereço bancodeoportunidades.online .

Estiveram presentes na solenidade o vereador Thiago Lucena, responsável pelo projeto autorizativo que viabilizou a implantação do Extremotec, e o vice-diretor do Polo, Laércio Alexandre. Também participaram representantes de diversas empresas de tecnologia da Capital, do Sebrae-PB e do IFPB.