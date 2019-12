PMJP e UFPB assinam acordo para criação do Laboratório de Inovação Cultural

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 19 de dezembro de 2019 às 20:37.

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margareth Diniz, se reuniram no final da tarde desta quinta-feira (19) no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria.

Na ocasião, eles assinaram um termo de cooperação para criação e início das atividades do Laboratório de Inovação Cultural, o Labin. A ação está inserida nas atividades do programa João Pessoa Cidade Criativa, da Unesco.

Luciano Cartaxo destacou a alegria de firmar essa parceria com a UFPB.

“Será mais uma oportunidade para trabalhar essa transversalidade, não apenas com relação ao artesanato, que credenciou João Pessoa ao Programa Cidades Criativas da Unesco, mas com diversas outras áreas. Agradeço a todos os envolvidos e adianto a minha confiança na qualidade e importância dos resultados que serão obtidos”, afirmou.

A coordenadora do programa João Pessoa Artesã e primeira-dama da Capital, Maísa Cartaxo, também participou do encontro. A reitora Margareth Diniz afirmou que a Universidade fica lisonjeada e orgulhosa desta parceria.

“É um projeto que vai nos proporcionar inovação e avanço e que por isso é de grande importância”, declarou.

O acordo possibilita o trabalho conjunto do Programa João Pessoa Cidade Criativa com a UFPB em diversos projetos. O principal deles, objeto deste acordo, é uma pesquisa sobre a memória afetiva da Capital.

“Vamos estudar e levantar as marcas desta memória em diversas áreas, como artesanato, gastronomia, música, cinema e design, já que até hoje existe pouco material documentado”, explicou a coordenadora do Programa na PMJP, Marianne Góes.

De acordo com o professor do curso de design da UFPB e membro do Labin, Kléber Barros, esse será um projeto troncal. “Isso acontece pelo fato de que vários outros projetos serão criados a partir dos resultados obtidos aqui”, explicou.

O Labin – O Laboratório de Inovação Cultural é responsável pela criação, desenvolvimento e implantação de políticas públicas voltadas para o fomento à economia criativa, como explicou o coordenador do Laboratório, Eduardo Barroso. A partir de janeiro ele terá um espaço físico, que estará localizado na Villa Sanhauá, Centro Histórico, no 1° andar da Casa do Empreendedor.