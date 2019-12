PMJP e Energisa fazem parceria para reduzir conta de luz das famílias de baixa renda

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), assinou termo de cooperação com a Energisa, nesta sexta-feira (6), para implementação de medidas que visam o cadastramento de famílias de baixa renda que possuem direito a fazer parte da Tarifa Verde, com redução de até 65% na conta de energia elétrica.

Para Diego Tavares, secretário da pasta, a parceria é extremamente importante, se somando aos programas que a prefeitura já realiza para pessoas de baixa renda.

“A prefeitura tem avançado cada vez mais na política de assistência social e, neste momento, unimos forças com a Energisa para dar a oportunidade de terem uma conta de luz mais barata, melhores lâmpadas e quem sabe uma nova geladeira. Temos a perspectiva de que aproximadamente 30 mil famílias têm direito ao desconto e ainda não sabem disto, portanto, queremos ajudá-las a ter conhecimento deste benefício”, completou.

A parceria terá ação prática com equipes da Energisa em regiões de vulnerabilidade social da Capital realizando entrevistas e preenchendo fomulário do CadÚnico, como explicado por Carla Petrucci, especialista em eficiência energética da Energisa.

“Nos deparamos em algumas comunidades que o cliente está dentro do critério mas não está cadastrado no CadÚnico, o que faz com que ele não receba o benefício do desconto na conta de luz. Avaliando essa necessidade, nós propomos este acordo. Como já estamos lá, faremos o cadastramento onde o cliente pode ter desconto de até 65% na conta de luz dependendo da faixa de consumo”, informou.

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. Em João Pessoa, o cadastro pode ser feito no prédio do CadÚnico na Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, S/N, Mangabeira II.