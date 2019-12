PMJP disponibiliza diversas atividades gratuitas nos feriados de fim de ano

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) oferecerá diversas atividades gratuitas nesse feriadão de Natal e Ano Novo. A programação gratuita será direcionada para toda a família e a perspectiva é de atrair mais de um milhão de pessoas.

Além disso, a cidade oferta várias opções de passeios ao ar livre, na orla da capital, no Parque da Lagoa ou admirando o verde do Parque da Bica.

A programação de fim de ano da PMJP conta com 12 eventos com a expectativa de fazer girar aproximadamente R$ 30 milhões na economia local, com maior ocupação da rede hoteleira, circulação de pessoas, além do estímulo à geração de renda.

O Parque da Bica, na véspera de Natal, dia 24, funcionará das 8h até as 12h30, e, no dia 25, a partir das 12h30 até as 17h. Já no feriadão de ano novo, dia 31, será aberto ao público das 8h até as 12h30 e fechará no dia 01 de janeiro.

O Parque da Bica está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger. A entrada custa R$ 2 por pessoa. Crianças com até sete anos e idosos acima dos 65 anos não pagam a entrada.

Mais uma opção para toda família é o Animacentro. O projeto tem como objetivo ocupar os espaços históricos revitalizados pela atual gestão, ofertando uma programação cultural, diversificada e gratuita, para várias faixas etárias.

Durante todo o mês de dezembro, o AnimaCentro de Fim de Ano está em 4 polos da cidade com 28 atrações convidadas e programação infantil com temas natalinos aos domingos, no Parque da Lagoa, Praça da Independência e Parque da Bica.

Natal – A cidade também está preparada para as celebrações natalinas. Enquanto as luzes de Natal já encantam a todos que passam pelo Parque da Lagoa, Praça da Independência, grandes corredores e mais de 60 pontos diferentes com árvores decorativas, a Prefeitura reservou um calendário ainda maior de comemoração: 25/12, com Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e do projeto Ação Social Pela Música; 26/12, com Padre Nilson Nunes apresentando o Natal de Luzes.

Réveillon 2020 – Encerrando as festividades, no dia 31 de dezembro, com a tradicional festa no Busto de Tamandaré, a partir das 20h, a virada do ano da capital será animada pelos cantores Kevin Ndjana, Dj Hanyel, Dj Marmeid, Banda Nagibe e Mano Walter.

A tradicional festa de Réveillon, que todos os anos leva milhares de pessoas à região da melhor orla do Nordeste, também terá 10 minutos de queima de fogos.