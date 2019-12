PMCG define detalhes para a posse coletiva dos 20 novos conselheiros tutelares

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 24 de dezembro de 2019 às 8:09.

Numa reunião que durou em torno de uma hora, na tarde desta segunda-feira, 23, no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande – Ipsem, o prefeito Romero Rodrigues recebeu o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Na ocasião, Romero acertou os detalhes para a posse coletiva dos novos conselheiros tutelares de Campina Grande. Ficou acertado que o evento ocorrerá às 15h do dia 10 de janeiro de 2020, no auditório do Teatro Municipal Severino Cabral.

Integraram a reunião com o prefeito a secretária Eva Gouveia (Assistência Social) e os auxiliares Rubens Nascimento, coordenador do Cadastro Único, e Maésio Tavares de Melo, diretor administrativo da pasta.

A presidente do Conselho, Maria do Socorro Ramalho, também participou do encontro, na companhia de outros conselheiros.

Romero, durante a reunião, reafirmou seu total compromisso com as políticas públicas em favor da criança e do adolescente de Campina Grande.

A eleição para a escolha dos 20 novos conselheiros tutelares do município ocorreu no último dia 6 de outubro. Após a posse, em janeiro, o grupo cumprirá um mandato de quatro anos.