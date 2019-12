PMCG aguarda implementação de escola cívico-militar pelo governo federal na cidade

A implementação de uma escola cívico-militar em Campina Grande tem sido defendida por vereadores da cidade, como, por exemplo, o vereador Sargento Neto (PRTB).

Diante disso, foi garantida a abertura de uma nova oportunidade de adesão ao programa para os estados que não optaram pelo projeto, a exemplo da Paraíba.

Entretanto, o prefeito Romero Rodrigues (PSD) falou sobre a lista feita pelo Ministério da Educação (MEC) das cidades que serão contempladas com a implementação das escolas, que seria divulgada até o dia 15 de novembro.

– O governo federal decidiu até agora as de ensino médio. Vai entrar a fase ainda de análise em relação ao ensino fundamental. Está dependendo ainda do ministério essas avaliações de onde serão contempladas escolas para ensino fundamental – disse.

O Nordeste foi a região do Brasil com o maior número de prefeituras interessadas no programa

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do MEC com o Ministério da Defesa.

Cerca de mil militares da reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares da ativa vão atuar na gestão educacional das instituições.