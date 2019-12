PM apreende arma, drogas e munições em compartimento secreto de carro

A Polícia Militar prendeu um homem que estava com drogas, munições e uma arma de fogo em um compartimento escondido em um carro.

O suspeito, que já havia sido preso no estado do Rio de Janeiro por tentativa de homicídio, foi detido na noite da última segunda-feira (9), em Patos, Sertão do Estado.

Ele foi localizado pelos policiais da Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) e do patrulhamento preventivo do 3º Batalhão, a partir de um apontamento da Coordenadoria de Inteligência da PM (COInt).

O suspeito, de 38 anos de idade, estava em um veículo Logan, com placas de São Paulo, e foi abordado no bairro do Jatobá, na lateral do campus da Universidade Federal de Campina Grande.

Durante uma abordagem minuciosa no veículo, os policiais encontraram um dispositivo que liberava uma trava no banco traseiro do carro, abrindo um compartimento no estilo cofre, onde estava escondido um revólver calibre 38, 16 munições, e cerca de 500 gramas de substância análoga à cocaína.

Todo o material ilícito e o suspeito preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil da cidade de Patos para os procedimentos cabíveis.