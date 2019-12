PM acaba com ‘rolezinho’ de motociclistas na véspera de Natal em CG

Uma denúncia anônima à Polícia Militar acabou com o ‘rolezinho’ de vários jovens na véspera do Natal em Campina Grande.

É que ao chegar ao Parque do Povo, onde estava acontecendo uma concentração com muito barulho, a PM apreendeu pelo menos 32 motocicletas com alguma irregularidade, como ausência de retrovisor, desemplacadas, motociclistas sem habilitação, entre outras.

Segundo a PM os veículos apreendidos foram colocados no caminhão reboque da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e levados para o pátio da 1ª Ciretran.

Ainda de acordo com a PM, a denúncia anônima dava conta de balbúrdia, e barulho proveniente de descargas abertas dos canos das motocicletas.

Participaram da Operação Nômade policiais do 2º BPM, do 10º BPM e da CPTran.

*Com informações da TV Paraíba