PL com foco no combate à corrupção é entregue ao governador João Azevêdo

Nesta segunda-feira (9), durante a solenidade alusiva ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, o procurador-chefe da República na Paraíba, Yordan Moreira Delgado, afirmou que entregou ao governador João Azevêdo uma sugestão de Projeto de Lei (PL) com foco no aperfeiçoamento da legislação estadual de combate à corrupção.

O projeto é fruto do trabalho do FOCCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção.

Entre outras medidas, o Projeto de Lei contém regras de controle e transparência na administração pública estadual. O objetivo é que o governador encaminhe o projeto para a Assembleia Legislativa da Paraíba. “Se, obviamente, houver vontade política”, afirmou: “É uma contribuição do FOCCO que entendemos que vão vir de benefício à população”.

A entrega do documento aconteceu na Granja Santana, em João Pessoa. Participaram da reunião, representantes de órgãos de controle e de integrantes do governo. Ainda pela manhã, ocorreu uma solenidade no auditório da Superintendência da Polícia Federal na Paraíba onde se apresentou um balanço das ações realizadas no ano.