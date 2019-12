PGR protesta contra soltura de ex-governador da Paraíba

A liberação do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) por parte do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça, na tarde do último sábado, surpreendeu a Procuradoria Geral da República (PGR).

Em parecer encaminhado ao ministro acima citado, a PGR, através do vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros (foto), se posicionou enfaticamente em sentido contrário, sob a alegação de que RC continuaria, se liberado, a liderar o grupo que supostamente desviou R$ 134,2 milhões em recursos da saúde e da educação no Estado, preservando a “estrutura delitiva no atual governo”.

Conforme o procurador, a liderança política do ex-governador é ‘fortíssima’.

“Estamos diante, portanto, de uma flagrante situação de gravíssimos crimes praticados por uma organização criminosa, a qual, sem nenhuma dúvida, o paciente (RC) lidera. Temos o Estado capturado e refém de organização criminosa”, enfatiza o vice-procurador.

Noutro trecho, o titular da PGR acentua que “a sociedade paraibana viu o movimento das instituições de persecução e responsabilização na direção do desmonte de organização que capturou o Estado. A prisão restaurou a ordem pública. A liberdade do paciente, ainda que no plano individual seja clemente, no plano coletivo, social e público é um atentado contra a ordem pública”.

À ótica da PGR, a liderança de RC seria tamanha que, mesmo diante de “inúmeros escândalos de irregularidades” envolvendo as duas organizações sociais investigadas no esquema criminoso, o atual governador manteve seus contratos.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza