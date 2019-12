PF divulga balanço da Calvário e revela apreensão de dinheiro. Veja o vídeo

A Polícia Federal divulgou um balanço da sétima fase da Operação Calvário, denominada de ‘Juízo Final’, deflagrada nesta terça-feira, 17.

Até às 17 horas de hoje, 13 mandados de prisão preventiva foram cumpridos: nove deles na Paraíba, um no Rio de Janeiro, dois no Rio Grande do Norte e um no Paraná.

Os 54 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

Além disso, foi apreendido uma quantia em dinheiro, incluindo Euros, na casa de um dos alvos da operação na Paraíba, que não teve o nome citado.

A Operação Calvário – Juízo Final visa combater uma organização criminosa atuante em desvio de recursos públicos destinados aos serviços de saúde no Estado da Paraíba, por meio de fraudes em procedimentos licitatórios e em concurso público, corrupção e financiamento de campanhas de agentes políticos, bem como superfaturamento em equipamentos, serviços e medicamentos.

A operação, realizada em conjunto com o o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado GAECO/PB, Ministério Público Federal e Controladoria-Geral da União – CGU, apura desvio de recursos públicos na ordem de R$ 134,2 milhões, dos quais mais de R$ 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e às campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018.

Cerca de 350 Policiais Federais, além de Procuradores da República e auditores da CGU deram cumprimento a 54 mandados de busca e apreensão e cumprem ainda os mandados de prisão preventiva nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná.

Veja imagens do dinheiro apreendido pela Polícia Federal: