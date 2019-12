Pesquisa: preço do quilo da carne varia mais de 100% nos supermercados de JP

O consumidor que está preocupado com a alta no preço da carne neste início de dezembro deve ficar atento para a variação encontrada no preço do produto.

A maior variação, segundo pesquisa do Procon-JP, está com o quilo da maminha, 100,44%, com preços oscilando entre R$ 25,19 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 50,49 (Carrefour – Manaíra). A maminha também registra a maior diferença no preço: R$ 25,30.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa traz preços de 27 tipos de carne coletados em nove estabelecimentos da Capital. A pesquisa completa está disponível no link:https://midi.as/5CW2 .

Para a secretária-adjunta Maristela Viana, o consumidor deve consultar a pesquisas do Procon-JP antes da feira da carne, uma vez que os preços estão diferenciados.

“Consultar a pesquisa do Procon-JP é importante porque a economia no orçamento doméstico será bem real, considerando que há oscilações significativas, principalmente com os últimos aumentos registrados no preço do produto. A maminha é um exemplo, já que seu maior preço registrado em nossa pesquisa de outubro estava em R$ 38,19 e hoje está em R$ 50,49”.

Maiores diferenças – A pesquisa, que foi realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019, constatou que as outras maiores diferenças nos preços ficaram com o filé mignon, R$ 23,00, com preços entre R$ 39,99 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 62,99 (Pão de Açúcar – Miramar); fraldinha, R$ 18,30, com preços entre R$ 22,49 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 40,79 (Carrefour- Bessa);contra filé, R$ 17,30, com preços entre R$ 32,69 (Carrefour – Bessa) e R$ 49,99 (Santiago – Torre).

Apesquisa foi realizada nos seguintes supermercados de João Pessoa: Santiago e La Torre (Torre); Hiper Bompreço e Carrefour (Bessa); Manaíra (Manaíra); Super Box Brasil (Geisel), Extra e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa) e Bemais (Bancários).

Para acessar as duas pesquisas completas acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.bre WWW.proconjp.pb.gov.br