Pesquisa: Hortifrutigranjeiros tem variação de quase 300% em João Pessoa

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para hortifrutigranjeiros encontrou a maior variação de preço, 295,86%, no quilo da banana pacovan, oscilando entre R$ 1,69 (Manaíra – Manaíra) e R$ 6,69 (Latorre – Torre), uma diferença de R$ 5,00. O levantamento também traz preços para frango e outros tipos de carne.

A pesquisa do Procon-JP para hortifrutigranjeiros foi realizada entre os dias 9 e 12 de dezembro em nove supermercados da Capital e listou 29 produtos. O secretário Helton Renê aconselha ao consumidor que faça a feira dessesprodutos em mais de um lugar porque a economia será certa.

“O consumidor deve ficar atento às diferenças nos preços devido às variações. Nossas pesquisas estão disponíveis nos sites da Prefeitura de João Pessoa e do Procon-JP”, alertou.

As maiores diferenças para os hortifrutigranjeiros ficaram com o quilo da uva Isabel, R$ 7,69, com preços entre R$ 4,79 (Pão de Açúcar–Epitácio Pessoa) e R$ 12,48 (Hiper Bompreço – Lagoa); do inhame, R$ 5,40, com preços entre R$ 6,49 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 11,89 (Carrefour – Bessa); do Maracujá, R$ 4,80, com preços entre R$ 6,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 11,79 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa).

Para acessar a pesquisa completa de hortifrutigranjeiros, acesse o link: https://bit.ly/36xJjCW .

Frango – Quanto aos preços do frango e outros tipos de carne, a pesquisa do Procon-JP encontrou a maior diferença no quilo do bacon, R$ 25,79, com preços entre R$ 12,90 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 38,69 (Carrefour); dalinguiça Toscana, R$ 8,00, com preços entre R$ 11,99 (Santiago – Torre) e R$ 19,99 (Manaíra – Manaíra); dopeito do frango, R$ 7,71, com preços entre R$ 9,98 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 17,69 (Carrefour – Bessa).

Para acessar a pesquisa completa de frango e outros tipos de carne, acesse o link: https://bit.ly/2RL2gh6 .

Supermercados pesquisados – As pesquisas foram realizadas nos seguintes supermercados de João Pessoa: Santiago e La Torre (Torre); Carrefour (Bessa); Hiper Bompreço (Lagoa); Manaíra (Manaíra); Pão de Açúcar e Extra (Epitácio Pessoa); Super Box Brasil (Geisel) e Bemais (Bancários).