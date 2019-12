Pesquisa aponta variação de até 62% nos preços de panetones em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) realizou nos dias 2 e 3 dezembro, pesquisa de preços dos panetones e chocotones em 11 estabelecimentos de João Pessoa.

O panetone Gotas de Chocolate 400g da marca Village Ouro apresenta variação de até 62,02% e diferença de R$ 6,01, o menor preço foi encontrado por R$ 9,69 no Carrefour (BR-230) e o maior preço foi encontrado por R$ 15,70 no Assaí (Geisel), já o de Frutas Cristalizadas 400g da marca Veneza variou 50,08% custando a partir de R$ 5,99 no Hiper Bompreço (Lagoa) até R$ R$ 8,99 na Rede Menor Preço (Cristo), uma economia de R$ 3,00.

O panetone Talento Avelã 400g da marca Garoto, foi encontrado a partir de R$ 25,89 no Supermercado Manaíra (Manaíra) chegando a custar até R$ 32,90 no Hiper Bompreço (Lagoa), uma variação de 27,08% e diferença de R$ 7,01. O panetone da marca Alpino 400g da Nestlé apresenta uma economia de R$ 5,00, o menor preço de R$ 25,89 no Supermercado Manaíra (Manaíra) e o maior preço chegando a R$ 30,89 no Carrefour (BR-230), variando 19,31%.

Os panetones de 750g, sabor Frutas Cristalizadas da marca Santa Edwiges, custa R$ 29,90 na Rede Menor Preço (Cristo) custando até R$ 35,90 no Assaí (Geisel), uma variação de 20,07% e uma economia de R$ 6,00, já o sabor Chocottone – gotas de chocolate da marca Bauducco apresenta o menor preço por R$ 36,99 no BeMais (Oitizeiro) e o maior por $ 37,90 na Rede Menor Preço (Cristo).

Para informação de outros sabores e estabelecimentos, acesse a tabela.