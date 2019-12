Parque de João Pessoa recebe o 6º Encontro de Cosplayers neste domingo

O Parque da Bica recebe neste domingo (22) o 6º Encontro de Cosplayers realizado no local. O evento tem início a partir das 13h e se estende até as 16h30, com concurso de fantasias, de comida e corrida. As regras serão passadas pelos organizadores do evento no momento da inscrição.

O desfile de Cosplay terá premiação do primeiro ao vigésimo lugar, para concorrer é necessário estar fantasiado e fazer inscrição, gratuitamente, no local. O evento também conta com gincana, concurso de comida e de corrida. Na ocasião serão arrecadados brinquedos, roupas e alimentos que serão doados para moradores de rua e crianças carentes.

Cosplay é a arte de utilizar roupas, maquiagem e interpretação para caracterizar algum personagem de filme, jogos ou desenho, escolhido para representar.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n-Róger, aberto das 8h às 17h (bilheteria até 16h), com entrada a R$ 2,00, por pessoa, crianças, até 7 anos, e idosos, acima de 65 anos, não pagam.