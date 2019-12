Parceria: Wesley Safadão anuncia projeto especial com Gusttavo Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Wesley Safadão, 31, e Gusttavo Lima, 30, são músicos consagrados em suas áreas de atuação: um no forró, outro no sertanejo. São conhecidos por realizar grandes shows e tocar por longas horas para delírio de seus fãs que ficam até o último minuto.

No meio deste ano, os nomes dos dois artistas estiveram ligados a um possível desentendimento após Gusttavo Lima afirmar que estaria sendo “perseguido pela concorrência” por conta de seu sucesso. Alguns internautas apontaram o alvo como sendo Safadão, que disse que seguia o sertanejo nas redes sociais e que não tinha problema nenhum com ele.

Águas passadas, Safadão afirmou que os empresários e escritórios dos dois artistas se reuniram no início de dezembro para formalizar um projeto especial em conjunto. “Eles sentaram em Goiânia e acertaram algumas parcerias para 2020. Acho que serão de quatro a cinco shows.”

A ideia, segundo o forrozeiro, é que Gusttavo Lima participe do Garota Vip, festival criado por Safadão e, em troca, Safadão cante no Buteco do Gusttavo Lima, projeto do sertanejo. Além disso, os dois artistas vão se reunir no ano que vem para definir melhor o formato de um especial em conjunto.

“Fiquei super feliz. Gusttavo já chegou a participar do Garota Vip. Ele vive um momento maravilhoso e essa junção será muito top. Ele gosta de cantar, e eu também gosto, então a galera vai beber e dançar muito. Vai ter 20 horas de show, sendo 10 horas para cada um”, diz Safadão, aos risos.

“Tivemos uma primeira conversa, mas a intenção é criar uma marca nova. E foi agora no final de ano, e está muito corrido. Mas, vai rolar em 2020 e a gente vai fazer questão de divulgar”, completa.

Wesley Safadão fez a última edição do Garota Vip em São Paulo, que começou na noite de sábado (14) e terminou na manhã de domingo (15) depois de uma maratona de shows. Além de Safadão, o festival teve a presença da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Raí Saia Rodada, Dilsinho e Vintage Culture.

“Estamos no quarto ano do Garota Vip SP, mas a gente continua com a mesma média de público. Em um cenário em que nos vivemos hoje, que sabemos que não é fácil. Agora é agradecer e continuar o trabalho”, disse o cantor, que passou cinco horas em cima do palco.

BALANÇO DE 2019 E CANCÚN

Safadão fez um balanço de 2019 e disse que foi um ano bem positivo, com o sucesso da gravação de seu DVD na edição do Garota Vip, no Rio, o álbum TBT WS, além do WS on Board, que aconteceu no final de novembro e no qual o músico passou sete horas cantando.

“Faço um balanço muito positivo porque não tem como ser diferente. Todo artista tem aquela fase do ápice, o bicho papão do momento, mas o grande diferencial é como você se mantém depois dessa fase. Todo mundo passa por esse momento, mas o grande diferencial é aonde você vai se manter.”

O músico afirmou que tem projetos ambiciosos, como a gravação de um DVD dentro de um cruzeiro em Cancún, uma cidade mexicana situada na Península de Iucatã, na costa do Mar do Caribe. “Essa ideia existe, mas não tem como fazer Cancún e DVD em um navio, porque são duas grandes responsabilidades, mas quem sabe em 2021… Mas, pode ser que aconteça em 2020… A gente sempre busca fazer coisas diferentes, como já fizemos em Miami.”

RÉVEILLON COM A FAMÍLIA

Casado com Thyane Dantas, Wesley Safadão tem dois filhos, Ysis e Dom, com ela. Ele também tem outro filho, mais velho, Yhudy Lima, com Mileide Mihaile, com que teve um ano turbulento, envolvendo o pagamento de pensão, que foi parar na Justiça.

Os problemas familiares também ficaram no passado, e o músico afirma que passará o Réveillon em Fortaleza com dois grandes shows.

“Esse ano será especial porque vou passar em casa”, diz o artista, que antes vai realizar o pré Réveillon em Maceió.

Chamado de Réveillon Celebration, o festival terá 12 horas de música, que contará ainda com Gusttavo Lima, Bell Marques, Léo Santana, Márcia Fellipe e o DJ Pedro Sampaio. “O Celebration já é conhecido nacionalmente pela excelência nos serviços e nas escolhas das atrações. Sempre nos desafiamos a entregar um evento melhor a cada ano”, disse Sérgio Feitosa, CEO do evento.

O evento começa na próxima sexta (27) com a apresentação de Vintage Culture e Pontifexx. No dia seguinte será a vez de Gustavo Mioto e Banda Eva. Zé Neto e Cristiano, Matheus Fernandes, Peruanno e DJ Flar se apresentam no dia 29.

Safadão, Dennis DJ, Yasmin Santos e Eric Land se apresentam no dia 30. A véspera do Ano-Novo terá Gusttavo Lima, Bell Marques, Léo Santana, Márcia Fellipe e Pedro Sampaio. De acordo com a organização do evento, ainda há ingressos disponíveis para os shows no site Réveillon Celebration.