Paraíba ganha mais de 40 novos aspirantes a oficial da PM e do Corpo de Bombeiros

A Paraíba passa a contar, a partir desta quinta-feira (5), com 33 novos aspirantes a oficial da Polícia Militar e oito do Corpo de Bombeiros Militar. A solenidade que marca a formatura dos profissionais será realizada a partir das 16h, no Centro de Educação da PM, no bairro de Mangabeira VII, em João Pessoa.

Antes de ficarem prontos para reforçarem as ações da segurança pública na Paraíba, os novos aspirantes passaram por três anos de preparação para atuarem na coordenação e até no comando das atividades, em todo o estado. Foram 101 disciplinas ministradas aos integrantes da Polícia Militar, que totalizaram 3.470 horas/aula de conhecimentos, e 86 para os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, com 4.005 horas/aula.

No evento, será entregue a medalha do mérito intelectual “Cel Ademar Naziazene” para o cadete João Paulo de Oliveira Ribeiro, que terminou o curso da PM em 1º lugar, com média 9,664. O cadete Ewerton Gustavo Maciel receberá a medalha do mérito acadêmico Imperador Dom Pedro II – 7º GRAU por ter alcançado a 1ª colocação no curso do Corpo de Bombeiros, com média 9,500.

Os novos aspirantes já foram designados para atuarem em unidades de todo o Estado, passando a ser mais um reforço nas ações de segurança pública neste fim de ano e no verão, na Paraíba.